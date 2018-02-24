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Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде

Спорт
24 февраля, 6:48 UTC+3

В финале швейцарцы одержали победу над австрийцами, которым досталось серебро

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Швейцарская горнолыжница Венди Хольденер

Швейцарская горнолыжница Венди Хольденер

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Швейцарские горнолыжники Дениз Фейерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юль одержали победу в командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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В финале швейцарцы одержали победу над австрийцами (3-1). Представители команды олимпийских атлетов из России на стадии 1/8 финала уступили норвежцам (0-4), которые в итоге завоевали бронзу.

Командные соревнования впервые включены в программу Олимпийских игр, состязания представляют собой параллельный спуск (слалом) двух горнолыжников от каждой команды. Победивший в параллельном спуске спортсмен приносит своей команде одно очко, получившая наибольшее количество очков команда проходит в следующую стадию. В случае равенства очков победитель определяется по суммарному минимальному времени быстрейшего мужчины и быстрейшей женщины от каждой команды-участницы, если и данный способ не позволяет определить победителя, то участник следующей стадии определяется по наименьшему времени во второй паре.

Горнолыжники принесли сборной Швейцарии пятое золото на текущей Олимпиаде, всего в активе швейцарской команды 15 медалей (5-6-4). Российские атлеты выступают на Играх в усеченном составе под олимпийским флагом по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпиада завершится 25 февраля.

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