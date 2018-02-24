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Кузнецов: российские горнолыжники использовали свой шанс в командных соревнованиях на ОИ

Спорт
24 февраля, 6:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что ему понравилось выступать на Играх в Пхёнчхане

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Иван Кузнецов

Иван Кузнецов

© AP/Luca Bruno

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Представители команды олимпийских атлетов из России использовали свой шанс в командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал член команды Иван Кузнецов.

В субботу российская команда в составе Кузнецова, Анастасии Силантьевой, Екатерины Ткаченко и Александра Хорошилова уступила команде Норвегии (0-4) в 1/8 финала командных соревнований и завершила выступление в соревнованиях.

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"В командном турнире каждый может победить, здесь суть в том, что каждый должен победить. Все стараются пройти трассу как можно быстрее, поэтому все совершают ошибки. У нас их было больше, чем у норвежцев. У нас был хороший шанс, и мы его использовали - не сдерживали себя и старались ехать на максимуме", - сказал Кузнецов.

"Совершили ошибки, но в следующий раз будет лучше, - продолжил спортсмен. - В слаломе и гиганте мне не было смысла ехать на доезд, хотелось попасть в тридцатку. Рано или поздно все риски оправдываются. Я первый раз на такого уровня соревнованиях, это совсем другие эмоции, с ними очень тяжело справиться. Какое ни какое волнение присутствовало".

"Круто, мне понравилось [на Олимпийских играх]. Люди те же , трассы не тяжелее, но сам факт, что это Олимпиада придает спортсменам особое волнение. Даже лучшие горнолыжники не могут совладать с эмоциями. Здесь люди получают огромный опыт", - заключил спортсмен.

Командные соревнования впервые включены в программу Олимпийских игр, состязания представляют собой параллельный спуск двух горнолыжников от каждой команды. Победивший в параллельном спуске спортсмен приносит своей команде одно очко, получившая наибольшее количество очков команда проходит в следующую стадию. В случае равенства очков победитель определяется по суммарному минимальному времени быстрейшего мужчины и быстрейшей женщины от каждой команды- участницы, если и данный способ не позволяет определить победителя, то участник следующей стадии определяется по наименьшему времени во второй паре.

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