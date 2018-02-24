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Чешская сноубордистка Ледецкая стала чемпионкой ОИ в параллельном гигантском слаломе

Спорт
24 февраля, 8:51 UTC+3

Серебро выиграла немка Селина Йорг, бронзовым призером стала ее соотечественница Рамона Тереза Хофмайстер, выигравшая в малом финале у россиянки Алены Заварзиной

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Эстер Ледецкая

Эстер Ледецкая

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в параллельном гигантском слаломе.

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Заварзина не вышла в финал ОИ в параллельном гигантском слаломе и поборется за бронзу

В финале Ледецкая была быстрее немки Селины Йорг. Бронзовым призером стала немка Рамона Тереза Хофмайстер, выигравшая в малом финале у россиянки Алены Заварзиной. Россиянки Милена Быкова и Екатерина Тудегешева завершили выступление в 1/8 финала, Наталья Соболева не смогла квалифицироваться в 1/8 финала. Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в параллельном гигантском слаломе, Тудегешева дважды выигрывала чемпионат мира.

На Играх в Пхёнчхане Ледецкая выиграла супергигант в соревнованиях горнолыжниц. 22-летняя спортсменка стала первой, кому удалось стать олимпийской чемпионкой и в горных лыжах, и в сноуборде. Ледецкая является двукратной чемпионкой мира в сноуборде.

Ледецкая завоевала оба золота сборной Чехии на Играх в Пхёнчхане. Всего в активе чешских спортсменов на данный момент семь медалей (две золотые, две серебряные, три бронзовые).

Решением Международного олимпийского комитета россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Одна попытка

В Сочи сноубордисты впервые соревновались в двух видах программы - параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году было принято решение оставить только параллельный гигантский слалом, таким образом Игры-2014 стали единственными, на которых был представлен параллельный слалом. У мужчин в Сочи олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Вик Уайлд, у женщин - австрийка Юлия Дуймовиц.

В Сочи начиная с 1/8 финала победитель в паре определялся по итогам двух заездов. Во второй попытке сноубордисты стартовали с временным интервалом, соответствующим их разрыву на финише в первом заезде. При этом во второй попытке спортсмены менялись трассами.

Для удобства зрителей в Пхёнчхане победитель определялся по одной попытке. В решающих заездах выигрывали только спортсмены, выступавшие на красной трассе, за исключением трех случаев: в полуфинале южнокорейцу Ли Сан Хо удалось по синей трассе опередить словенца Яна Кошира, а в женском полуфинале и малом финале первыми финишировали соперницы Заварзиной, которая в обоих заездах совершила ошибку.

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