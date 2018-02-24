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Сноубордист Уайлд уверен в том, что он чист от допинга

Спорт
24 февраля, 8:45 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

В субботу россиянин не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе

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Вик Уайлд

Вик Уайлд

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист, олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд уверен, что в его организме нет допинга. Об этом он рассказал журналистам.

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Во время зимних Олимпийских игр допинг-пробы двух российских спортсменов дали положительные результаты - керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Крушельницкий был лишен бронзовой медали, завоеванной им в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой. Награды будут вручены норвежской команде.

"Я знаю, что я чист, и в этом нет никаких сомнений. Я сдавал много допинг-тестов, все они чисты. Не думаю, что МОК нужно что-то менять в антидопинговых правилах - количество нарушителей антидопинговых правил сильно преувеличивается, - сказал Уайлд. - Это всего один процент, а чистых спортсменов 99 процентов, и все они должны объединиться ради спорта".

В субботу Уайлд не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе.

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