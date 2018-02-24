Глава Федерации сноуборда России заявил, что ждал лучшего выступления от россиян на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров ждал лучшего выступления от российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение функционер высказал журналистам.

В субботу россиянка Алена Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2018, допустив два падения - в полуфинале и малом финале.

"Мы думали побороться за медали, но не получилось. Рассчитывали на Заварзину, но она, к сожалению, соскочила - в сноуборде часто бывают ошибки. У нее сегодня было спокойное хорошее состояние", - сказал Тихомиров.

Ранее россиянка Екатерина Тудегешева, выбывшая из борьбы на стадии 1/8 финала, назвала несправедливым формат соревнований в параллельном гигантском слаломе, согласно которому спортсменки получают возможность провести только один заезд, а красная трасса, по ее мнению, быстрее синей. Выбор трассы спортсмены получают по итогам квалификации.

"Что касается правил, то и синяя трасса выигрывала много раз, - продолжил глава Федерации сноуборда России. - Эти правила давно, и все к ним привыкли. От квалификации ничего не зависит, можно с более низким квалификационным номером пройти дальше. От всех сегодня хотелось бы лучшего выступления".

В аналогичной дисциплине у мужчин двукратный олимпийский чемпион россиянин Вик Уайлд не смог квалифицироваться в четвертьфинал. "Шансы на медали у него были, но, конечно, в этом году у него все было не так ровно. Будет анализ выступления спортсменов - жалко, что не получилось. Мы хотели медали, поэтому это неудачное выступление", - заключил Тихомиров.