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Швейцарский сноубордист Гальмарини завоевал золото ОИ в параллельном гигантском слаломе

Спорт
24 февраля, 9:00 UTC+3

В финале швейцарец одержал победу над южнокорейцем Ли Сан Хо, бронзу завоевал словенец Ян Кошир

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Невин Гальмарини

Невин Гальмарини

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине параллельный гигантский слалом.

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В финале швейцарец одержал победу над южнокорейцем Ли Сан Хо. Бронзу завоевал словенец Ян Кошир. Россияне Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев завершили борьбу на стадии 1/8 финала. Еще двое россиян Андрей Соболев и Дмитрий Логинов не смогли преодолеть квалификацию.

31-летний Гальмарини впервые стал олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи он завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе. В нынешнем сезоне Гальмарини лидирует в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине.

Золото Гальмарини стало пятым для сборной Швейцарии на Играх в Пхёнчхане. Швейцарцы завоевали 15 медалей (5-6-4).

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. Соболев завоевывал золото чемпионата мира, а также становился победителем Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

Одна попытка

В Сочи сноубордисты впервые соревновались в двух видах программы: параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году было принято решение оставить только параллельный гигантский слалом, таким образом Игры-2014 стали единственными, на которых был представлен параллельный слалом. У мужчин олимпийским чемпионом стал Уайлд, у женщин - австрийка Юлия Дуймовиц.

В Сочи начиная с 1/8 финала победитель в паре определялся по итогам двух заездов. Во второй попытке сноубордисты стартовали с временным интервалом, соответствующим их разрыву на финише в первом заезде. При этом во второй попытке спортсмены менялись трассами.

Для удобства зрителей в Пхёнчхане победитель определялся по одной попытке. В решающих заездах выигрывали спортсмены, выступавшие на красной трассе, за исключением трех случаев. В полуфинале Ли Сан Хо удалось по синей трассе опередить Кошира. В женском полуфинале и малом финале первыми финишировали спортсменки, ехавшие по синей трассе, так как в обоих заездах россиянка Алена Заварзина допустила ошибку и сошла с дистанции.

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