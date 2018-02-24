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Фигуристка Медведева заявила, что она переняла жесткость характера у тренера Тутберидзе

Спорт
24 февраля, 14:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Спортсменка рассказала, что тренер учит фигуристок идти вперед и не сдаваться

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Евгения Медведева и тренер Этери Тутберидзе (слева направо)

Евгения Медведева и тренер Этери Тутберидзе (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева переняла жесткость характера у своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам.

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Накануне золото и серебро в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде-2018 разыграли две воспитанницы Тутберидзе. Первой стала 15-летняя Алина Загитова, второй - 18-летняя Медведева.

"Она тот человек, который меня вырастил. На протяжении 11 лет я тренировалась у нее. Многие черты ее характера перешли мне. И некая в хорошем смысле жесткость характера, упорство, она всегда нас учит идти вперед и не сдаваться", - сказала Медведева.

"Самая главная ее особенность - ее не сломит ничего и никогда. Какими бы ни были обстоятельства, что бы в жизни не происходило, она выходит с нами на лед, вкладывает душу в наше общее любимое дело", - добавила Медведева.

Загитова отметила, что Тутберидзе умеет находить подход к каждому спортсмену. "Это очень ценно в фигурном катании, отсюда и такие результаты, - подчеркнула Загитова. - В первую очередь она очень любит фигурное катание, отдает всю себя этому виду спорта".

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