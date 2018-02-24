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Решение о восстановлении ОКР будет принято в воскресенье

Спорт
24 февраля, 14:45 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Исполком МОК заслушал доклад специальной комиссии под руководством Николь Хевертц

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Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс

© EPA/CYRIL ZINGARO, архив

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в воскресенье. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Члены исполкома обсудили доклад, который был представлен главой комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром", - сказал Адамс.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

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