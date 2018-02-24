Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады

Спорт
24 февраля, 17:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 6:4 одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе канадцев по две шайбы забросили Эндрю Эббетт (9-я, 46-я минута) и Крис Келли (10, 50), также голами отметились Дерек Рой (16) и Войтек Вольски (56). У чехов отличились Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58). Встречу обслуживали российские судьи Константин Оленин (рефери) и Александр Отмахов (лайнсмен), а также два арбитра из США.

Смотрите также
Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России

Российские хоккеисты переиграли чехов и впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

Сборная Канады в третий раз в истории завоевала бронзовые медали Олимпиады, ранее канадцы становились третьими на Играх в Картина д'Ампеццо (1956 год) и Гренобле (1968). Канадцы девять раз становились победителями хоккейного олимпийского турнира, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). В активе канадцев также четыре серебряные награды.

Сборная Чехии, заняв четвертое место, показала свой лучший результат на трех последних Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи чехи занимали седьмое место. Последний раз на пьедестал Олимпийских игр чешская сборная поднималась в Турине в 2006 году, когда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную России (3:0).

В финальном матче сыграют российские и немецкие хоккеисты. Встреча пройдет 25 февраля, начало - 7:10 мск. В полуфинале россияне обыграли чехов (3:0), а немцы - канадцев (4:3).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх-2018. НХЛ с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
2
Небензя: РФ не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Всемирная федерация керлинга поддержала решение CAS в отношении Крушельницкого
5
Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
6
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама