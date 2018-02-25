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СМИ: ОКР восстановят после ОИ, спортсмены не смогут пройти под флагом РФ на закрытии

Спорт
25 февраля, 3:31 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Отмечается, что исполком МОК решил, что два положительных допинг-теста не позволяют допустить проход российской делегации на церемонии закрытия Игр под флагом страны

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен Международным олимпийским комитетом (МОК) вскоре после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, флага России на церемонии закрытия Игр не будет. Об этом сообщает портал insidethegames.biz, близкий к МОК.

Отмечается, что исполком МОК, заседание которого прошло в субботу в Пхёнчхане, решил, что два положительных допинг-теста не позволяют допустить проход российской делегации на церемонии закрытия Игр под флагом страны. Однако ОКР в связи с выполнением большинства критериев будет восстановлен позднее.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

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