СМИ: ОКР восстановят после ОИ, спортсмены не смогут пройти под флагом РФ на закрытии

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен Международным олимпийским комитетом (МОК) вскоре после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, флага России на церемонии закрытия Игр не будет. Об этом сообщает портал insidethegames.biz, близкий к МОК.

Отмечается, что исполком МОК, заседание которого прошло в субботу в Пхёнчхане, решил, что два положительных допинг-теста не позволяют допустить проход российской делегации на церемонии закрытия Игр под флагом страны. Однако ОКР в связи с выполнением большинства критериев будет восстановлен позднее.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.