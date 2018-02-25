Количество заразившихся норовирусом на ОИ составило 323 человека

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане за время Олимпийских игр составило 323 человека. Об этом во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

"За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине", - сказал глава оргкомитета.

Ситуация с вирусом начала развиваться еще до старта Олимпийских игр. Согласно отчету оргкомитета, изначально от него пострадало несколько охранников, живших в молодежном центре в Пхёнчхане. Позднее были выявлены случаи заболевания спортсменов.

Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.