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Количество заразившихся норовирусом на ОИ составило 323 человека

Спорт
25 февраля, 3:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

18 из них остаются на карантине

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане за время Олимпийских игр составило 323 человека. Об этом во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

"За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине", - сказал глава оргкомитета.

Ситуация с вирусом начала развиваться еще до старта Олимпийских игр. Согласно отчету оргкомитета, изначально от него пострадало несколько охранников, живших в молодежном центре в Пхёнчхане. Позднее были выявлены случаи заболевания спортсменов.

Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.

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