Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 275 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 275 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

До этого сообщалось, что среди заболевших были двое швейцарских фристайлистов.

По информации представителя оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, более 200 человек уже выздоровели, на карантине остается около 50 заболевших.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.