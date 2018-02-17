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Только пятая часть заразившихся норовирусом на ОИ-2018 продолжает оставаться на карантине

Спорт
17 февраля, 6:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В числе тех, кто оправился от недуга, - два фристайлиста из Швейцарии

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Только пятая часть заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчхане продолжает оставаться на карантине, сейчас число больных составляет 45 человек. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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Двое швейцарских фристайлистов заразились норовирусом на Олимпиаде в Пхёнчхане

В числе тех, кто оправился от недуга, - два фристайлиста из Швейцарии. Одним из заразившихся являлся чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош, имя второго лыжника не разглашается, поскольку его семья еще не уведомлена о произошедшем. В пятницу стало известно, что общее количество заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 244 человек.

"Сегодня число заболевших увеличилось на 17 человек. Всего от норовируса пострадал 261 человек, 216 уже выписаны", - рассказал Сон Пэк Ю.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые занимаются охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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