Только пятая часть заразившихся норовирусом на ОИ-2018 продолжает оставаться на карантине

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Только пятая часть заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчхане продолжает оставаться на карантине, сейчас число больных составляет 45 человек. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

В числе тех, кто оправился от недуга, - два фристайлиста из Швейцарии. Одним из заразившихся являлся чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош, имя второго лыжника не разглашается, поскольку его семья еще не уведомлена о произошедшем. В пятницу стало известно, что общее количество заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 244 человек.

"Сегодня число заболевших увеличилось на 17 человек. Всего от норовируса пострадал 261 человек, 216 уже выписаны", - рассказал Сон Пэк Ю.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые занимаются охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.