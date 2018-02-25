Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финальный хоккейный матч на ОИ обслужат американский и финский арбитры

Спорт
25 февраля, 6:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Марк Лемелин и Алекси Рантала будут работать в роли главных арбитров, лайнсменами назначены швед Джимми Дамен и финн Сакари Суоминен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Американский арбитр Марк Лемелин и финский судья Алекси Рантала будут обслуживать финальный хоккейный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане, в котором встретятся команда олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 7:10 мск.

Лемелин и Рантала будут работать в роли главных арбитров, лайнсменами назначены швед Джимми Дамен и финн Сакари Суоминен.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Смотрите также

Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на финальный матч ОИ

Фазель: возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени

Российские хоккеисты переиграли чехов и впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
7
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама