Финальный хоккейный матч на ОИ обслужат американский и финский арбитры

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Американский арбитр Марк Лемелин и финский судья Алекси Рантала будут обслуживать финальный хоккейный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане, в котором встретятся команда олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 7:10 мск.

Лемелин и Рантала будут работать в роли главных арбитров, лайнсменами назначены швед Джимми Дамен и финн Сакари Суоминен.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.