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Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на финальный матч ОИ

Спорт
25 февраля, 6:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Форвард Илья Ковальчук начнет матч со сборной Германии в сочетании с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане против немцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Форвард Илья Ковальчук начнет матч со сборной Германии в сочетании с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин (запасной);
  • Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин;
  • Никита Нестеров - Богдан Киселевич; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;
  • Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • Егор Яковлев, Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.

Матч начнется в 07:10 мск.

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