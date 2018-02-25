Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на финальный матч ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Олимпийских игр в Пхёнчхане против немцев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Форвард Илья Ковальчук начнет матч со сборной Германии в сочетании с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин (запасной);

Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин;

Никита Нестеров - Богдан Киселевич; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

Егор Яковлев, Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.

Матч начнется в 07:10 мск.