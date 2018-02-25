Фазель: возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не должно занять много времени. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея, член исполкома МОК Рене Фазель.

В воскресенье исполком МОК оставил в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

"Большинство хотят, чтобы Россия как можно скорее вернулась в олимпийскую семью. Я готов помогать в этом смысле всем, чем смогу. Думаю, что возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени", - сказал Фазель.

"Думаю, решение стало результатом двух положительных допинг-проб [российских спортсменов на Играх]. Конечно, это разочаровывает", - отметил он.