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Тарпищев: допинговые случаи россиян на ОИ произошли из-за отсутствия знаний в этой сфере

Спорт
25 февраля, 5:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Специальная комиссия МОК в субботу на заседании исполкома представила доклад о выполнении российской стороной условий МОК от 5 декабря 2017 года

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Член МОК Шамиль Тарпищев

Член МОК Шамиль Тарпищев

© Вадим Скрябин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Случаи с положительными допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских игр в Пхёнчхане произошли из-за отсутствия должного образования в сфере антидопинга. Такое мнение в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) высказал член МОК Шамиль Тарпищев.

Специальная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц в субботу на заседании исполкома представила доклад о выполнении российской стороной условий МОК от 5 декабря 2017 года.

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"Я, конечно, благодарен госпоже Хевертц за детальный отчет, поскольку российская сторона выполнила все условия МОК от 5 декабря. А два допинговых случая стали возможными из-за отсутствия достаточного образования, - сказал Тарпищев. - Мы рассчитываем, что ситуация разрешится как можно быстрее".

Ранее допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, взятые во время Олимпиады, дали положительный результат на запрещенные вещества. Крушельницкий, завоевавший бронзовые медали в дабл-миксте вместе с Анастасией Сергеевой, был лишен медали решением Спортивного арбитражного суда. Также суд аннулировал результат Сергеевой, которая заняла 12-е место в соревнованиях двоек вместе с Анастасией Кочержовой.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, в связи с чем сборная России не смогла принять участие в Олимпийских играх. Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет позднее в воскресенье.

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