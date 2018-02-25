Поздняков назвал победу российских хоккеистов на ОИ драмой со счастливым концом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Финальный матч против сборной Германии на Олимпиаде в Пхёнчхане стал драмой со счастливым концом для российских хоккеистов. Такое мнение журналистам высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.

"Это победа, которую ждала вся страна, вся делегация. Ребята ее заслужили, - сказал Поздняков. - Драматическая концовка третьего периода, победная шайба в овертайме, создали необычайный праздник. Из вялой игры все это превратилось для нас в драму со счастливым концом".

Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.