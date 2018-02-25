Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поздняков назвал победу российских хоккеистов на ОИ драмой со счастливым концом

Спорт
25 февраля, 10:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Финальный матч против сборной Германии на Олимпиаде в Пхёнчхане стал драмой со счастливым концом для российских хоккеистов. Такое мнение журналистам высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.

"Это победа, которую ждала вся страна, вся делегация. Ребята ее заслужили, - сказал Поздняков. - Драматическая концовка третьего периода, победная шайба в овертайме, создали необычайный праздник. Из вялой игры все это превратилось для нас в драму со счастливым концом".

Отечественные хоккеисты в девятый раз завоевали золотые медали Олимпийских игр. Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.

Смотрите также

Российский хоккеист Гусев признан лучшим нападающим олимпийского турнира

Президент ОКР Жуков поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады

Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
7
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама