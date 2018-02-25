Президент ОКР Жуков поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил российских хоккеистов с победой в олимпийском турнире в Пхёнчхане. Об этом он сообщил ТАСС.

Российские хоккеисты в финале в овертайме победили сборную Германии (4:3) и завоевали золотые медали.

"Ура, мы олимпийские чемпионы! Это грандиозная победа, за все наши страдания на этой Олимпиаде мы ее заслужили. Конечно, самый драматичный матч за последнее время - за минуту до конца [основного времени] смогли сравнять счет", - сказал Жуков.

"Огромная воля к победе. Поздравляю всех, всю страну. И прежде всего наших ребят", - добавил президент ОКР.

Хоккеисты завоевали второе золото команды олимпийских атлетов из России. Ранее в женском одиночном фигурном катании победу одержала Алина Загитова. Всего в активе команды олимпийских атлетов из России 17 наград (два золота, шесть серебряных и девять бронзовых медалей). Олимпийские игры завершатся 25 февраля.