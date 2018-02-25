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Крикунов: счастье было на стороне российских хоккеистов в финале Олимпиады

Спорт
25 февраля, 10:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Заслуженный тренер России признался, что в финале не ожидал такого давления от сборной Германии

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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Счастье было на стороне команды олимпийских атлетов из России по хоккею в финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане с командой Германии. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, бывший наставник национальной команды Владимир Крикунов.

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Российские хоккеисты обыграли команду Германии в овертайме олимпийского финала со счетом 4:3.

"Думал, что немцы окажут сопротивление, но не думал, что получится именно так - наша команда вырвала ничью за 56 секунд до конца матча. Счастье было на нашей стороне. Должны были выиграть в основное время, но немцы оказали колоссальное давление, а после того, как они сравняли счет, у них появилась уверенность в себе и они даже вышли вперед, и вообще все подвисло. Но молодцы ребята, все бились, все старались", - поделился впечатлениями Крикунов.

"Хорошо, что финал такой получился. Если бы забили десять безответных шайб, было бы неинтересно. Настоящий финал", - считает собеседник ТАСС.

Нападающий российской сборной Павел Дацюк после этой победы стал членом "Тройного золотого клуба", в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге, НХЛ). "Он выиграл все, что можно, ведь он собрал много трофеев и в России. Я доволен, Паша под конец карьеры выиграл ценную медаль, и символично, что его звено сегодня забило все четыре шайбы", - прокомментировал достижение форварда Крикунов.

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