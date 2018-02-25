Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжница Бьорген повторила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

Спорт
25 февраля, 10:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Спортсменка завоевала восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала восьмую золотую медаль зимних Олимпийских игр и повторила рекорд по этому показателю.

В воскресенье Бьорген выиграла гонку на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее она установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпиадах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Теперь в ее активе 15 медалей зимних Игр (восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых).

Бьорген дебютировала на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Норвежка является восьмикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира (177) среди мужчин и среди женщин, всего в ее активе 283 призовых мест.

Смотрите также

Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной олимпийской чемпионкой

Норвежская лыжница Бьорген сравнялась с Бьорндаленом по числу медалей на зимних ОИ

Норвежская лыжница Бьорген стала рекордсменом по числу медалей на зимних ОИ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
7
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама