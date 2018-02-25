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Александр Медведев: российские и немецкие хоккеисты показали игру высочайшего уровня

Спорт
25 февраля, 10:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Член правления Федерации хоккея России отметил волю к победе, которую продемонстрировали российские хоккеисты

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Член правления Федерации хоккея России Александр Медведев

Член правления Федерации хоккея России Александр Медведев

© Михаил Терещенко/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Финальный матч между российскими и немецкими хоккеистами на Олимпиаде в Пхёнчхане был высочайшего уровня. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Медведев.

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Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме и завоевали золотые медали Олимпийских игр.

"Этот матч стал лучшим ответом всем скептикам и нытикам, которые говорят, какой якобы отвратительный хоккей был на Олимпиаде, - сказал Медведев. - Матч был высочайшего уровня. Немцы показали высочайшую организованность, что порядок может побить класс. И 56 секунд им не хватило, потому что наши ребята вцепились и в меньшинстве смогли сравнять счет".

"Везение, конечно, было, но у ребят была воля к победе. Никто не мог представить, что мы проиграем", - добавил он.

Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.

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