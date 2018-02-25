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Ковальчук: каждый российский хоккеист достоин звания лучшего игрока на ОИ-2018

Спорт
25 февраля, 10:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Российский нападающий был признан самым ценным игроком олимпийского турнира

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Игроки команды олимпийских спортсменов из России Богдан Киселевич, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин (слева направо)

Игроки команды олимпийских спортсменов из России Богдан Киселевич, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Каждый хоккеист команды олимпийских атлетов из России достоин звания лучшего игрока хоккейного турнира на Играх-2018. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий Илья Ковальчук.

В воскресенье российские хоккеисты завоевали золотые медали зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, в овертайме финала обыграв сборную Германии со счетом 4:3. Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

"Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это все второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную [шайбу] в полуфинале", - сказал Ковальчук.

Последнюю олимпийскую медаль сборная России выигрывала в 2002 году, в матче за бронзу обыграв команду Белоруссии (7:2). Отечественные хоккеисты девятый раз стали олимпийскими чемпионам. Последняя победа на Играх была одержана Объединенной командой в Альбервиле в 1992 году.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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