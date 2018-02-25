Медведев поздравил российских хоккеистов с золотом Олимпиады

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвонил по телефону главному тренеру российских хоккеистов Олегу Знарку, чтобы поздравить его и всю команду с победой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

"Председатель правительства позвонил главному тренеру команды Олегу Знарку и поздравил его и игроков с фантастической победой", - сказала она.

Ранее Знарок рассказал на пресс-конференции, что президент РФ Владимир Путин поздравил его после победного финала Олимпийских игр - 2018.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.