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Войнов: игра немцев в финале Олимпиады не стала неожиданностью для российских хоккеистов

Спорт
25 февраля, 11:02 UTC+3 ПХЁНХЧАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Игрок отметил, что в некоторых моментах олимпийского финала российские хоккеисты сыграли неудачно

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Роман Горак и Вячеслав Войнов (слева направо)

Роман Горак и Вячеслав Войнов (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Игра хоккеистов сборной Германии в финале олимпийского турнира не стала сюрпризом для россиян. Об этом журналистам рассказал защитник российской команды Вячеслав Войнов.

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В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Войнов открыл счет в матче за полсекунды до окончания первого периода.

"Для нас не была неожиданностью игра немцев, смотрели видео. В каких-то моментах сыграли неудачно", - отметил хоккеист.

После первого матча со сборной Словакии (2:3) главный тренер команды Олег Знарок изменил состав троек нападающих, переведя центрального нападающего и капитана Павла Дацюка к Кириллу Капризову и Никите Гусеву, которые приняли участие во всех четырех заброшенных в финале шайбах.

"Тут нечего и комментировать. Тройка родилась на этом турнире. Раз такой результат, значит, все правильно", - уверен Войнов.

Российские хоккеисты не выигрывали Олимпиаду с 1992 года. Для команды олимпийских атлетов из России это золото стало вторым на Играх в Пхёнчхане.

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