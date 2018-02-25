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Российский хоккеист Ковальчук посвятил золотую медаль Олимпиады своему отцу

Спорт
25 февраля, 11:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Игрок рассказал, что с пяти лет шел к золотой медали Олимпийских игр

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Богдан Киселевич, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин (слева направо)

Богдан Киселевич, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, посвятил золотую медаль Игр умершему отцу. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале немцев со счетом 4:3 в овертайме. Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира.

"Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль", - отметил Ковальчук.

"То, что я самый ценный игрок турнира - для меня ничего это особо не значит", - добавил он.

В последний раз российские хоккеисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.

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