Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Капризов рассказал, что многому научился у Дацюка на Играх-2018

Спорт
25 февраля, 11:07 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

Российские хоккеисты стали победителями Игр, обыграв в финале в воскресенье команду Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Кирилл Капризов многому научился у партнера по команде Павла Дацюка за время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также

Войнов: игра немцев в финале Олимпиады не стала неожиданностью для российских хоккеистов

Ковальчук: каждый российский хоккеист достоин звания лучшего игрока на ОИ-2018

Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения

Российские хоккеисты стали победителями Игр, обыграв в финале в воскресенье команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

"Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться", - поделился впечатлениями Капризов.

"Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша (Илья Ковальчук - прим. ТАСС) выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада", - отметил он.

Дацюк после этой победы стал членом "Тройного золотого клуба", в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
7
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама