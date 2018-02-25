Хоккеист Капризов рассказал, что многому научился у Дацюка на Играх-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Кирилл Капризов многому научился у партнера по команде Павла Дацюка за время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.

Российские хоккеисты стали победителями Игр, обыграв в финале в воскресенье команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

"Главное, что выиграли, и без разницы, кто забил. В концовке вчетвером играли, вратаря сняли, и слава богу, что так все вышло. Сейчас хочется просто порадоваться, не хочется думать. Думаю, вся команда будет проставляться", - поделился впечатлениями Капризов.

"Многому научился у Дацюка. Счастлив, что он и Илюша (Илья Ковальчук - прим. ТАСС) выиграли золотые медали. Это их пятая Олимпиада", - отметил он.

Дацюк после этой победы стал членом "Тройного золотого клуба", в который попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге).