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Бьорндален и Дэли поздравили Бьорген с восьмой золотой медалью Олимпийских игр

Спорт
25 февраля, 19:23 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 25, февраля. /ТАСС

В общей сложности 37-летняя Бьорген завоевала 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых

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Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ОСЛО, 25 февраля. /ТАСС/. Самые титулованные спортсмены- мужчины в истории зимних Олимпиад норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален и Бьорн Дэли поздравили свою соотечественницу Марит Бьорген, завоевавшую восьмое в карьере олимпийское золото в последний день Олимпиады в Пхёнчхане - в женском лыжном масс-старте. После Игр в Южной Корее норвежская лыжница сравнялась с Бьорндаленом и Дэли по количеству выигранных олимпийских наград высшего достоинства и обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей.

В общей сложности 37-летняя Бьорген завоевала 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых. У Бьорндалена и Дэли также по восемь золотых наград, но по общему количеству у них на две и три медали соответственно меньше, чем у Бьорген.

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"Мои поздравления прекрасной лыжнице и замечательному человеку. Сегодня я особенно горд тем, что я - норвежец", - заявил газете "Дагбладет" 44-летний Бьорндален, не отобравшийся на Олимпиаду-2018, которая могла бы стать для биатлониста седьмой в карьере.

"Она самая тренированная и самая энергичная мама Норвегии. Я впечатлен. Вот уж женщина, так женщина. Поздравления ей от Бьорна со швейцарских горных вершин", - сказал тому же изданию Дэли, который завершил лыжную карьеру в 1999 году из-за тяжелой травмы, имея на счету 12 олимпийских наград.

Свои поздравления Бьорген передали также члены норвежской королевской семьи, премьер-министр скандинавского королевства Эрна Сульберг и президент Олимпийского комитета и Конфедерации спорта страны Том Тведт.

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