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Норвежская лыжница Бьорген пока не приняла решение о продолжении карьеры

Спорт
25 февраля, 20:45 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 25, февраля. /ТАСС

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфсхус подтвердил, что он еще не обсуждал со спортсменкой ее будущее

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Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОСЛО, 25 февраля. /ТАСС/. Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген пока не приняла решение о том, будет ли она продолжать карьеру в следующем сезоне. Об этом 37-летняя спортсменка заявила в воскресенье Норвежскому телеграфному бюро (НТБ).

"Пока я еще не решила", - ответила лыжница на вопрос журналиста о том, собирается ли она принимать участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который будет проходить в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года. Ранее Бьорген говорила, что ей бы хотелось завершить карьеру именно в Зефельде, где она сможет выступать вместе с давней подругой Терезой Йохауг, которая была дисквалифицирована на 18 месяцев и пропустила Олимпиаду в Пхёнчхане из-за нарушения антидопинговых правил.

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфсхус подтвердил НТБ, что данный вопрос пока не решен, и он еще не обсуждал с Бьорген ее будущее. Пока что в планах "королевы лыж" - завершить сезон-2017/18. Последний этап розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам будет проходить в Швеции в конце марта, и всего через три дня после последнего старта в шведском Фалуне норвежской звезде исполнится 38 лет.

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"Я никак не буду на нее давить. Это решение полностью зависит от нее и от Фреда Бёрре [Лундеберга - гражданского мужа Бьорген]. При этом я, безусловно, хочу, чтобы она продолжала выступать, и если она сама хочет того же, это было бы здорово", - сказал Лёфсхус, по словам которого Бьорген обещала сообщить ему о своем решении примерно через месяц.

Напарницы Бьорген по сборной пока тоже не в курсе ее дальнейших планов. При этом в беседе с сотрудникам газеты "Афтенпостен" они выразили надежду на то, что она продолжит выступать после впечатляющих побед в южнокорейском Пхёнчхане, где Бьорген завоевала пять олимпийских медалей, став самым титулованным спортсменом - как среди женщин, так и среди мужчин - в истории зимних Олимпиад. Норвежские спортивные комментаторы, со своей стороны, отмечают, что в ближайшем будущем спортсменку может ждать ответственный пост в тренерском штабе национальной сборной.

"Марит Бьорген в роли тренера норвежской сборной могла бы в будущем обеспечить много побед нашим спортсменам. Она обладает огромными знаниями и опытом и понимает, что нужно делать, чтобы получать результат. Кроме того, было бы хорошо видеть женщину на должности, которую как правило занимают мужчины", - заявил Норвежской государственной телерадиокомпании спортивный эксперт Фредерик Эукланн.

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