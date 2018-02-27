Хоккеист "Спартака" Радил считает, что опыт ОИ поможет ему в матчах КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Опыт, полученный на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, поможет чешскому форварду "Спартака" Лукашу Радилу в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2.

"После Олимпиады нужно было немного больше времени, чтобы восстановиться, но чувствую я себя нормально. Опыт игры на Олимпиаде может помочь, там игры были чуть быстрее, матчи были тяжелыми и физически и эмоционально", - сказал Радил.

"Сейчас я сконцентрирован на "Спартаке". Сегодня мы пять минут играли в большинстве, но не смогли забить. Не знаю, почему не получилось этого сделать. Следующий матч с "Динамо" будет игрой жизни, нам будет очень тяжело", - добавил хоккеист.

"Спартак " занимает седьмое место в Западной конференции. В заключительном матче регулярного чемпионата 1 марта клуб дома сыграет с московским "Динамо", которое занимает девятое место и отстает от "Спартака" на два очка.