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Хоккеист "Спартака" Радил считает, что опыт ОИ поможет ему в матчах КХЛ

Спорт
27 февраля, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Во вторник "Спартак" в матче чемпионата КХЛ дома проиграл "Локомотиву"

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Опыт, полученный на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, поможет чешскому форварду "Спартака" Лукашу Радилу в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2.

"После Олимпиады нужно было немного больше времени, чтобы восстановиться, но чувствую я себя нормально. Опыт игры на Олимпиаде может помочь, там игры были чуть быстрее, матчи были тяжелыми и физически и эмоционально", - сказал Радил.

"Сейчас я сконцентрирован на "Спартаке". Сегодня мы пять минут играли в большинстве, но не смогли забить. Не знаю, почему не получилось этого сделать. Следующий матч с "Динамо" будет игрой жизни, нам будет очень тяжело", - добавил хоккеист.

"Спартак " занимает седьмое место в Западной конференции. В заключительном матче регулярного чемпионата 1 марта клуб дома сыграет с московским "Динамо", которое занимает девятое место и отстает от "Спартака" на два очка.

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