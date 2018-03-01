Дергачев: "Спартаку" пойдет на пользу роль аутсайдера в серии плей-офф с ЦСКА

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" будет проще играть с ЦСКА в стартовом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не являясь фаворитом противостояния. Такое мнение журналистам высказал хоккеист красно-белых Александр Дергачев.

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" переиграл московское "Динамо" со счетом 4:3. Нападающий Дергачев забросил первую шайбу в матче. Благодаря этому успеху красно-белые пробились в плей-офф. В 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина спартаковцы в серии до четырех побед сыграют с ЦСКА.

"В плей-офф все соперники равны, там на первый план выходят немного другие качества по сравнению с регулярным чемпионатом. Будем показывать зубы и бороться. То, что мы не фавориты - даже и лучше. Мы готовы к серии с ЦСКА и морально, и физически", - считает хоккеист.

"Спартак" долго шел к выходу в плей-офф и наконец-то это случилось. В первую очередь, надо сказать спасибо нашим болельщикам, они всегда были нашим шестым игроком. Теперь в матчах на вылет надо показать хорошую игру", - подытожил Дергачев.

"Хоккеистам "Спартака" неважно, с кем играть в плей-офф"

Капитан "Спартака" Дмитрий Калинин отметил, что задача команды пройти в плей-офф как можно дальше. "ЦСКА - один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Будем стараться показывать свою лучшую игру, любую команду можно обыграть, в том числе и ЦСКА. В плей-офф у всех будет максимальная концентрация и готовность от начала и до конца серии, у нас задача пройти как можно дальше", - сказал хоккеист.

Защитник красно-белых Евгений Кулик добавил, что "Спартаку" не имеет значения, против кого играть в плей-офф.

"Мы выстояли благодаря вратарям - второй голкипер команды тоже подбадривал, давал советы игрокам. Опытный тренерский штаб грамотно нам подсказал после двух пропущенных шайб. Мы успокоились и начали играть в свой хоккей, что и принесло нам победу. Главное, что мы попали в плей-офф и неважно, какой у нас соперник, мы будем биться и сражаться", - сказал Кулик.

"У них много олимпийских чемпионов? Да мы тоже не лыком шиты, болельщики нам помогут, и никто раньше времени сдаваться не собирается", - рассказал защитник красно-белых.

В предыдущий раз "Спартак" выходил в плей-офф КХЛ в сезоне-2010/11. Тогда красно-белые в стартовом раунде Кубка Гагарина проиграли санкт-петербургскому СКА со счетом 0-4. "Спартак" проводит свой девятый сезон в КХЛ и в четвертый раз сможет сыграть в матчах на вылет.

Первый матч серии между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 4 марта на площадке армейского клуба.