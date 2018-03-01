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Эфиопская легкоатлетка Дибаба стала чемпионкой мира в помещении в беге на 3000 м

Спорт
1 марта, 23:57 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 1, марта. /ТАСС

Серебро выиграла голландка Сифан Хассан, бронзу - британка Лора Мьюр

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Гензебе Дибаба

Гензебе Дибаба

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Эфиопка Гензебе Дибаба завоевала золотую медаль в беге на 3000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме (Великобритания).

Дибаба показала время 8 минут 45,05 секунды. Серебро выиграла голландка Сифан Хассан (8.45,68). Бронзовой медалисткой стала британка Лора Мьюр (8.45,78).

Дибаба стала четырехкратной чемпионкой мира в помещении, в третий раз она выиграла золото на данной дистанции. Также 27-летняя эфиопка является серебряным призером Олимпийских игр, кроме того, в ее активе золото и бронза чемпионата мира.

Ранее в Бирмингеме две золотые медали выиграли российские прыгуны в высоту, выступающие под нейтральным флагом, Данил Лысенко и Мария Ласицкене. После первого дня чемпионата российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, занимают первое место в общекомандном зачете.

Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

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