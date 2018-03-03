Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: УЕФА присвоил матчу ЛЕ между "Атлетико" и "Локомотивом" статус повышенного риска

Спорт
3 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Повышенные меры предосторожности связаны с беспорядками, которые прошли 22 февраля в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 3 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом" статус повышенного риска. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Повышенные меры предосторожности связаны с беспорядками, которые прошли 22 февраля в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком", в результате которых погиб один полицейский. Статус повышенного риска также присвоен матчу между "Атлетиком" и французским "Марселем", который пройдет 15 марта.

Матч между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 8 марта. Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.

Смотрите также

В Бильбао погиб полицейский, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов

В Бильбао в ходе стычек перед матчем "Атлетик" - "Спартак" задержаны пять человек

Четыре фаната ФК "Спартак" предстанут перед судом за драку с полицией в Бильбао

Измайлов: провокации болельщиков "Спартака" со стороны испанцев в Бильбао были ожидаемы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт
2
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"
3
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
4
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
5
Житель ДНР пострадал от взрыва в автомобиле в центре Донецка
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама