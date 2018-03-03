СМИ: УЕФА присвоил матчу ЛЕ между "Атлетико" и "Локомотивом" статус повышенного риска

ТАСС, 3 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом" статус повышенного риска. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Повышенные меры предосторожности связаны с беспорядками, которые прошли 22 февраля в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком", в результате которых погиб один полицейский. Статус повышенного риска также присвоен матчу между "Атлетиком" и французским "Марселем", который пройдет 15 марта.

Матч между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится в Мадриде 8 марта. Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.