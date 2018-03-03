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Ананд делит первую строчку с Мамедьяровым после второго дня Мемориала Таля

Спорт
3 марта, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Во второй день турнира было сыграны очередные три тура по быстрым шахматам

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Вишванатан Ананд

Вишванатан Ананд

© Нина Зотина/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Индийский шахматист Вишванатан Ананд делит первую строчку с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым после второго соревновательного дня Мемориала Михаила Таля, который проходит в Москве.

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Во второй день турнира было сыграны очередные три тура по быстрым шахматам. Мамедьяров трижды сыграл вничью - с американцем Хикару Накамурой и россиянами Сергеем Карякиным и Александром Грищуком. Ананд одержал одну победу над Накамурой и дважды сыграл вничью - с россиянами Петром Свидлером и Владимиром Крамником.

Карякин и Грищук завершили свои три партии вничью партии. Крамник одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

Также в Мемориале Таля принимают участие израильтянин Борис Гельфанд, россияне Даниил Дубов и Ян Непомнящий. После шести туров в активе Мамедьярова и Ананда 4 очка, далее идут Крамник, Грищук (оба - по 3,5), Карякин, Накамура, Гельфанд (все - по 3), Свидлер, Непомнящий, Дубов (все - по 2).

В первые три дня турнира будут сыграны девять туров по быстрым шахматам, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 5 марта состоится блиц-турнир, где будут сыграны 13 туров, в каждой партии участники получают по 5 минут времени с добавлением трех секунд за каждый ход.

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