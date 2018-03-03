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Польский легкоатлет Кщот завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 800 м

Спорт
3 марта, 22:47 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 3, марта. /ТАСС

Второе место занял американец Дрю Уиндл, третьим финишировал испанец Сауль Ордонес

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Адам Кщот

Адам Кщот

© EPA/SRDJAN SUKI

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Поляк Адам Кщот занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 800 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсмен показал результат 1 минута 47,47 секунды. Второе место занял американец Дрю Уиндл (1.47,99). Третьим финишировал испанец Сауль Ордонес (1.48,01).

28-летний Кщот является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в помещении, двукратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом Европы в помещении.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

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