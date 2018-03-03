Россиянка Сидорова завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова заняла второе место на чемпионате мира в помещении в прыжках с шестом. Соревнования проходят в британском Бирмингеме.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,90 метра, установив личный рекорд (предыдущее достижение - 4,87 м).

Победу одержала американка Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,95 метра. Она пыталась обновить мировой рекорд в данной дисциплине в помещении, установив планку на высоте 5,04 метра, но все три попытки завершились безуспешно. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80). Другая россиянка Ольга Муллина заняла девятое место (4,60).

Сидорова теперь является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, чемпионкой Европы в помещении.

Российские спортсмены выступают на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Эта медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире в Бирмингеме. Ранее золотые медали завоевали прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.