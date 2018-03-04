Шахматист Карякин назвал Мемориал Таля генеральной репетицией турнира претендентов

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал проходящий в Москве Мемориал Таля генеральной репетицией турнира претендентов на мировую шахматную корону. Такое мнение он высказал ТАСС.

В Мемориале Таля принимают участие 10 шахматистов с рейтингом 2600 и выше, включая 14-го и 15-го чемпионов мира - россиянина Владимира Крамника и индийца Вишванатана Ананда.

"Мемориал Таля можно назвать генеральной репетицией турнира претендентов в Берлине. Все участники играют до конца, никто не хочет проигрывать даже в таком, не самом значимом турнире. Тот же Петр Свидлер, который идет на последнем месте, в партии со мной, получив худшую позицию, боролся до конца и находил ресурсы. Все прекрасно осознают, что слабых тут нет", - сказал Карякин.

Карякин во второй день турнира завершил три партии вничью - с соотечественниками Яном Непомнящим и Петром Свидлером, а также азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

"Второй день турнира был очень похож на первый, но в отличие от первого дня, где у меня было две лучших позиции из трех и все встречи были сведены вничью, сегодня было три лучших позиции из трех, и партии также завершились вничью. Обидно, что в какой-то степени переигрываю именитых соперников, но в конце всегда чего-то не хватает. Сегодня в последней партии с Петром Свидлером казалось, что победа близка, но он на каких-то фантастических ресурсах продолжал сопротивление, в результате чего я не смог найти выигрыш и партия свелась к ничьей", - сказал Карякин.

Турнир претендентов состоится в Берлине с 10 по 28 марта. В соревнованиях, помимо Карякина, примут участие россияне Александр Грищук и Владимир Крамник, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и азербайджанец Мамедьяров. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.