Голы Овечкина и Кузнецова позволили "Вашингтону" победить в матче стадионной серии НХЛ

ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 5:2 в матче на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча регулярного чемпионата состоялась на стадионе Navy-Marine Corps Memorial в Аннаполисе (штат Мэриленд).

В составе победителей шайбы забросили Евгений Кузнецов (4-я минута), Александр Овечкин (7), Никлас Бекстрём (17), Чендлер Стивенсон (29), Якуб Врана (31). У "Торонто" отличились Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28).

Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне, он возглавляет список снайперов лиги. Российский форвард сумел забросить 40 и более шайб в девятом сезоне в карьере, подобное удавалось лишь пятерым хоккеистам - Майку Гартнеру (9 сезонов), Майку Босси (9), Марселю Дионну (10), Марио Лемье (10) и Уэйну Гретцки (12).

Кузнецов, помимо гола, отметился в матче двумя результативными передачами. На его счету 64 очка (20+44) в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" (81 очко) занимает четвертое место, "Торонто" (85) - третье.

Стадионная серия - одна из трех серий НХЛ, матчи которых проходят на открытом воздухе (две другие - Зимняя классика и Классика наследия). Первая игра серии прошла в 2014 году, воскресная встреча стала девятой в ее рамках, "Вашингтон" и "Торонто" в ней принимали участие впервые.