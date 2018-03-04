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Рябинский: Бивол пока не планирует проводить бои с Бетербиевым и Ковалевым

Спорт
4 марта, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Ранее Бивол победил кубинца Салливана Барреру и защитил титул WBA в весовой категории до 79,38 кг

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Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол пока не планирует проводить бои против Сергея Ковалева и Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее Бивол победил кубинца Салливана Барреру в поединке в Нью-Йорке техническим нокаутом в 12-м раунде и защитил титул WBA.

"На сегодня у нас другие планы. Пока рано говорить, только прошел бой, и Диме надо отдохнуть", - сказал собеседник агентства.

Рябинский также утвердительно ответил на вопрос о том, запланирован ли следующий поединок Бивола на лето нынешнего года.

Бетербиев владеет чемпионским титулом по версии Международной боксерской федерации (IBF), Ковалеву принадлежит пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе Бивола 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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