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"Амкар" извинился перед "Зенитом" за высказывание бывшего футболиста команды Попова

Спорт
4 марта, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Попов на своей странице в Instagram разместил оскорбительные слова в адрес санкт-петербургской команды

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Игроки "Амкара" Саид Эззатоллахи и "Зенита" Далер Кузяев, Эмилиано Ригони (слева направо)

Игроки "Амкара" Саид Эззатоллахи и "Зенита" Далер Кузяев, Эмилиано Ригони (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Пермский футбольный клуб "Амкар" принес извинения санкт-петербургскому "Зениту" за высказывание бывшего игрока команды Алексея Попова. Заявление клуба опубликовано на странице "Амкара" в социальной сети "ВКонтакте".

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В субботу "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" со счетом 0:0. Во втором тайме главный арбитр встречи Владимир Сельдяков удалил игроков сине-бело-голубых Александра Ерохина и Доменико Кришито, а в компенсированное ко второму тайму время судья хотел увести команды с поля после того, как с трибун в сторону вратаря "Амкара" Артура Нигматулина полетел файер, однако спустя несколько секунд все-таки позволил завершить матч. После матча главный тренер "Зенита" итальянец Роберто Манчини назвал катастрофой работу судьи. Попов на своей странице в Instagram разместил оскорбительные слова в адрес санкт-петербургской команды.

"Во время матча "Зенит" - "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми - и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье. Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола, не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова", - сказано в сообщении клуба.

Попов начал играть за "Амкар" в первый год выступлений команды на профессиональном уровне в 1995 году. Он играл за пермский клуб с 1995 по 2008 год, а также с 2010 по 2013 год. В чемпионатах страны Попов провел за "Амкар" 424 игры.

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