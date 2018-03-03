Судья матча "Зенит" - "Амкар" показал футболисту вторую желтую карточку, но не удалил его

ТАСС, 3 марта. Главный арбитр матча 21-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Амкаром" Владимир Сельдяков показал защитнику пермского клуба Николаю Зайцеву вторую желтую карточку, но не удалил его.

Матч, прошедший в субботу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:0.

Момент произошел в компенсированное ко второму тайму время. Зайцев нарушил правила в борьбе с нападающим соперника Николаем Заболотным и заработал желтую карточку, которая стала для него второй, первую он получил на 22-й минуте матча. Сельдяков предъявил защитнику желтую карточку, но не предъявил красную. Зайцев покинул поле, так как ему требовалась помощь медиков, и до конца встречи вернуться в игру не успел.

Момент будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), заседание которого, как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, состоится 7 марта. Он попадает под статью 52 дисциплинарного регламента РФС "Особая юрисдикция КДК РФС". В статье отмечено, что комитет исправляет ошибки, допущенные судьей матча, в том числе не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения.

По ходу второго тайма Сельдяков удалил двух игроков "Зенита" - полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито. После матча главный тренер сине-бело- голубых Роберто Манчини назвал судейство встречи катастрофой.

В турнирной таблице "Зенит" занимает третье место, набрав 38 очков, "Амкар" с 22 очками идет 13-м.