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Хоккеист ЦСКА Шалунов заявил, что непопадание в команду на ОИ-2018 мотивировало его

Спорт
4 марта, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В воскресенье ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шалунов оформил дубль

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Максим Шалунов

Максим Шалунов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов заявил, что его мотивировало непопадание в число хоккеистов, поехавших на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Об этом он сообщил журналистам.

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В воскресенье ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шалунов оформил дубль.

"Будем считать, меня мотивировало то, что я не был вызван в команду на Олимпиаду. Надеюсь, в дальнейшем продолжу играть с таким же успехом", - сказал Шалунов.

"Было важно повести в серии, но мы уже забыли этот матч, готовимся к следующему, - прокомментировал нападающий итоги игры. - Не сказал бы, что победа досталась легко. Во втором периоде мы больше половины времени в своей зоне провели. "Спартак" - очень хорошая и мастеровитая команда".

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч будет сыгран 5 марта.

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