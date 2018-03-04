Хоккеист ЦСКА Шалунов заявил, что непопадание в команду на ОИ-2018 мотивировало его

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов заявил, что его мотивировало непопадание в число хоккеистов, поехавших на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шалунов оформил дубль.

"Будем считать, меня мотивировало то, что я не был вызван в команду на Олимпиаду. Надеюсь, в дальнейшем продолжу играть с таким же успехом", - сказал Шалунов.

"Было важно повести в серии, но мы уже забыли этот матч, готовимся к следующему, - прокомментировал нападающий итоги игры. - Не сказал бы, что победа досталась легко. Во втором периоде мы больше половины времени в своей зоне провели. "Спартак" - очень хорошая и мастеровитая команда".

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч будет сыгран 5 марта.