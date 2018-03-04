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Тренер: ЦСКА не имеет иллюзий в плей-офф КХЛ после разгрома "Спартака" в первом матче

Спорт
4 марта, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над красно-белыми со счетом 6:0

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА не испытывает иллюзий после первого матча серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком", в котором армейцы разгромили соперника. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

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Хоккеисты ЦСКА одержали победу над красно-белыми со счетом 6:0. Следующий матч между командами пройдет в ЛДС ЦСКА имени Боброва в понедельник.

"Забили удачно, ребята старались, что-то не получалось, присутствовала нервозность. Мы давно не были вместе. Иллюзий не испытываем, готовимся к завтрашней игре. Как ребят сдерживать, это хоккей, завтра новая игра", - сказал Никитин.

Форвард Максим Шалунов, который готовился вместе с национальной командой к Олимпиаде в качестве запасного игрока, открыл счет в матче. Нападающий забросил восемь шайб в последних пяти встречах. "В плей-офф голы кого-то обсуждать бессмысленно, здесь играет команда. То, что нормального спортсмена непопадание на Олимпиаду мотивирует, это однозначно", - отметил специалист.

Тренер ЦСКА рассказал, что у нападающих Андрея Светлакова и Константина Окулова имеется заболевание. "Я не врач, не скажу, как долго они не смогут играть. Мы их ждем, команда на них рассчитывает", - отметил Никитин.

"Спартак" два периода играл так, как этого хотели тренеры", - рассказал наставник красно-белых Вадим Епанчинцев. "Мы имели неплохие моменты. К сожалению, индивидуальные ошибки сыграли свою роль. Мы сделаем выводы и подготовимся к следующей игре", - добавил тренер.

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