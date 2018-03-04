"Локомотив" и "Спартак" разделили очки в матче РФПЛ в тяжелых погодных условиях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Локомотив" со счетом 0:0 сыграл вничью со "Спартаком" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в условиях сильного снегопада.

Еще с вечера субботы синоптики прогнозировали в Москве ухудшение погоды: в воскресенье должен был пройти сильный снегопад, а температура опуститься до восьми градусов мороза. В день матча снег шел с самого утра и практически не останавливался, из-за чего в соцсетях начала появляться информация, что игра может быть перенесена.

Клубы старались не реагировать на спекуляции болельщиков, но на поле "РЖД-Арены" все равно была нанесена красная разметка для лучшей видимости линий под снегом. Это улучшило условия встречи, но на телевизионной картинке все равно не было видно желтого мяча.

Матч в итоге состоялся, но его зрелищность была не такая, какая могла бы быть. После встречи болельщиков "Спартака" в целях безопасности задержали на трибунах на полчаса.

Игра команд соответствовала качеству поля

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что обеим командам было тяжело играть в настолько сильный снегопад. "Оценка команды соответствует оценке поля, на котором мы играли. Все становится сложнее на таком газоне, начиная с передач, но все старались играть в футбол и победить", - отметил он.

Погодка, конечно, не очень #ЛокоСпартак pic.twitter.com/Lw01WKSBJp — Dilshad (@LomovskikhD) March 4, 2018

Его визави из "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил руководителей клуба за работу над полем, но вспомнил, что впереди у команды выездная игра Лиги Европы с испанским "Атлетико", поэтому встречу со "Спартаком" лучше было бы отменить. "Я всегда против плохих условий, в которых бы играли футболисты, чтобы они не получали травм, но погода должна быть для всех одинакова", - сказал специалист.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением, что команды, несмотря на погодные условия, показали хороший футбол. По его словам, работники клуба и стадиона сделали все, чтобы газон был в должном состоянии, но снег "Локомотиву" не подвластен. "Все играли в равных условиях, в которых обе команды показали достаточно хороший и качественный футбол, который держал болельщиков в напряжении до последней минуты", - отметил собеседник ТАСС.

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что менеджмент клуба делал все возможное, чтобы игру не отменили. "Мы до последнего старались, чтобы игра состоялась. Получился прекрасный футбол", - заявил он.

На игре присутствовал вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович. По его мнению, после этой игры "Локомотив" имеет больше шансов на чемпионство. "Ничья дала "Локомотиву" возможность стабильно играть дальше и бороться за первое место, - отметил он. - Получилась очень хорошая игра при такой погоде, думаю, что через 10-15 лет все стадионы в России будут с крышей, тогда станет комфортнее".

Запрет перформанса болельщиков "Спартака"

За несколько часов до начала матча в Twitter спартаковского фанатского объединения "Фратрия" появилось сообщение о том, что президент "Локомотива" Илья Геркус запретил фанатам организовать перформанс, согласованный с РФПЛ.

Второй удар Ману со штрафного#ЛокомотивСпартак pic.twitter.com/4F3BJJEVQQ — Dilshad (@LomovskikhD) March 4, 2018

Долгое время лига вела беседу с "Локомотивом" по допуску перформанса, но договориться не удалось. Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал ТАСС, что РФПЛ будет разбирать этот случай позднее.

По словам Геркуса, решение было принято в ответ на запрет руководства "Спартака" разворачивать перформанс болельщиков "Локомотива" во время матча первого круга на "Открытие-Арене". "Мы ответили симметрично: разрешили бы нам - мы бы тоже разрешили, мы мирные люди", - подчеркнул он.

Игра первого круга между "Спартаком" и "Локомотивом" прошла 19 августа и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

Ситуация в турнирной таблице

За "Спартак" в матче с "Локомотивом" дебютировал защитник Никола Максимович, получивший в первой же игре желтую карточку. Также впервые с 23 сентября 2017 года на поле вышел полузащитник Джано Ананидзе.

За "Локомотив" не сыграл нападающий Ари, восстанавливающийся от травмы. Бразилец уже провел в 2018 году два матча в Лиге Европы, но так и не появился на поле в воскресенье. В заявку команды не попал форвард Джефферсон Фарфан, залечивающий травму, которую он получил 22 февраля в игре с французской "Ниццей".

После матча "Спартак" остался на третьем месте, отставая от лидирующих железнодорожников на восемь очков. К "Локомотиву" смог приблизиться "Краснодар", в субботу обыгравший на своем поле "Ростов" со счетом 3:1. Кубанская команда поднялась на второе место и отстает от красно- зеленых на семь баллов.

В следующем туре чемпионата России "Локомотив" 12 марта на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" 11 марта примет "СКА-Хабаровск".

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