ФИФА будет тесно сотрудничать с Дворковичем в качестве председателя оргкомитета ЧМ-2018

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) будет тесно сотрудничать с Аркадием Дворковичем в качестве председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во вторник назначен на должность координатора от правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира, также он сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета турнира.

"ФИФА признала назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича председателем оргкомитета. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с руководством оргкомитета через Дворковича и генерального директора Алексея Сорокина по всем оперативным вопросам перед чемпионатом мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.