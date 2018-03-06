Газзаев отметил важность знаний Дворковича в сфере логистики для подготовки к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Зампредседателя профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича координатором от правительства РФ и председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года положительно скажется на организации турнира.

Дворкович во вторник назначен на должность координатора от правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В этой роли он сменит другого вице-премьера правительства Виталия Мутко. Документ об изменении в распределении обязанностей был подписан премьером Дмитрием Медведевым 3 марта. Также Дворкович сменил Мутко на посту председателя оргкомитета турнира.

"Новые назначения для Аркадия Дворковича, в том числе на пост председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018, безусловно, положительный факт. До чемпионата мира осталось сто дней, и настал наиболее напряженный момент, когда от всех ведомств необходима предельная организованность и ответственная работа", - заявил Газзаев во вторник журналистам.

По словам парламентария, "Аркадий Владимирович - настоящий профессионал и отлично знаком со спецификой логистической инфраструктуры". "На данном этапе это чрезвычайно важно. Очень надеюсь, что у него все получится", - отметил депутат.