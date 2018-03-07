Полузащитник ФК "Лейпциг" Форсберг выделил Ивановича в составе "Зенита"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг выделил атакующую линию футбольного клуба "Зенит", а также защитника петербургской команды Бранислава Ивановича перед матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Завтра нам предстоит игра против тяжелого соперника, я бы выделил атакующую линию соперника и Бранислава Ивановича. Я даже не думаю о форме "Зенита", мы должны сыграть в свою игру, но нельзя недооценить соперника. Мы ожидаем жесткую борьбу, но мы к этому готовы и хотим выиграть", - сказал Форсберг.

Сербский защитник в составе "Челси" дважды выиграл чемпионат Англии, три раза Кубок страны, стал обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Первый матч между "Лейпцигом" и "Зенитом" пройдет в четверг в Германии, начало встречи запланировано на 23:05 мск. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.