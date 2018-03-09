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Иванович: результаты ФК "Зенит" указывают на кризис

Спорт
9 марта, 3:12 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ /Германия/ 9, марта. /ТАСС

Защитник считает, что петербургской команде не стоит опускать рук, ведь физическая готовность позволяет рассчитывать на позитивный исход

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ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович высказал мнение, что результаты команды говорят о кризисе. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Германии.

"Мы сыграли три матча после перерыва, и по результатам можно сказать, что в команде есть кризис. Футболисты хорошо готовы физически. Нам нельзя сдаваться, у нас есть еще ответная игра, не нужно думать о кризисе, мы должны выкинуть этот матч из головы и готовиться дальше", - сказал Иванович.

"Матч получился очень тяжелым, в первом тайме у нас не получалось держать мяч и было очень мало моментов, мы практически только оборонялись. Результат игры все равно позитивный, все могло быть гораздо хуже, у нас есть надежда после прекрасного гола Кришито, но нужно что-то менять в игре. Сейчас мы знаем, как играть против "Лейпцига", нам нельзя будет давать им пространство, чтобы они убегали в быстрые контратаки. Если мы сыграем, как умеем, то у нас есть шанс выиграть дома, я уверен, что мы забьем", - добавил игрок.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

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