Лукин: российские паралимпийцы не будут маниакально гнаться за медалями на Играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Главной задачей российских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане является не маниакальная погоня за медалями, а стремление доказать, что их успехи - это результат усердных тренировок без применения допинга. Об этом на пресс-конференции заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане стартовали 9 марта. В Южной Корее выступают 30 российских атлетов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Первый день прошел без особых эксцессов. У нас две задачи. Первая - сделать так, чтобы все знали, что наша команда позитивная, дружелюбная, конструктивная, что это - чистые спортсмены. Надеюсь, никаких замечаний по этому вопросу больше не будет", - сказал Лукин.

"Вторая задача - показать себя вполне конкурентоспособной командой. Мы не стараемся маниакально коллекционировать медали, хотя каждый и стремится быть сильнейшим. Сейчас самое важное другое - показать, что наш спортивный результат является результатом долговременной работы в нашей стране, а не конкретной частной манипуляции", - добавил он.

Глава ПКР, который находится в Пхёнчхане в качестве зрителя, отметил, что российские паралимпийцы прошли тщательную систему проверки на допинг. "По меньше мере два раза за последние полгода. Сейчас было проверено 22 из 30 спортсменов", - отметил он.

Ситуацию с восстановлением ПКР можно сравнить с миром Кафки

"Мы сделали все, что от нас зависело, в том числе стали учредителями РУСАДА, наш генсек Андрей Строкин туда входит. А все дальнейшее зависит от обстоятельств, со своей стороны мы делаем максимум возможного", - сказал Лукин.

"Выполнение двух оставшихся пунктов зависит не от нас. В случае, если наше выступление, соблюдение дорожной карты будут признаны правильными и конструктивными, то олимпийские проблемы будут закончены. Так почему паралимпийские нет? Надеюсь, мир Кафки не будет вечным, это кафкианская ситуация", - добавил глава ПКР.

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков, в свою очередь, отметил, что выход из сложившейся ситуации не видит и Международный паралимпийский комитет (МПК). "Они сами слабо себе представляют, как мы будем эти пункты выполнять. Они апеллируют к рабочей группе МПК и ждут от нее реакций. Здесь [в Пхёнчхане] это решаться не будет", - отметил он.

Паралимпийские игры продлятся до 18 марта.