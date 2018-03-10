Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

ТАСС, 10 марта. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене подтвердила участие на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Соревнования в Париже пройдут 30 июня. Также участие на этапе подтвердили американский спринтер Кристиан Коулман, рекордсмен мира в прыжках с шестом француз Рено Лавиллени и его соотечественник многоборец Кевин Майер.

25-летняя Ласицкене одержала победу на 38 турнирах подряд. Она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также россиянка является действующей победительницей финала "Бриллиантовой лиги".

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2018 пройдут 14 этапов - с 4 мая по 31 августа.